Ganó Deportivo y se consolidó en la punta

Por Redaccion Nuevo Dia Deportes

Lang, autor del gol del triunfo, marcado por Tricanao.

En el adelanto de la cuarta fecha derrotó este jueves de local 1 a 0 a Puan F. Club, en el marco de la zona B del torneo Clausura

Con gol de Gonzalo Lang a los 40 minutos del segundo tiempo, Deportivo Sarmiento derrotó este jueves 1-0 a Puan F. Club, en un adelanto de la cuarta fecha del torneo Clausura de Primera división que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

El partido, disputado con intensidad aunque con contadas emociones, se desarrolló en el Parque “Juan Emilio Bove” y tuvo validez por la zona “B”, en la que el club verdirrojo con los tres puntos obtenidos se consolidó en lo más alto con 9, mientras que el equipo “faraón” quedó con 1 punto en su casillero.

El encuentro marcó el retorno al club de la laguna del gran goleador Juan Manuel Ibarra (43 años, 306 conquistas en la Liga), que rescindió el vínculo que lo vinculaba a Gimnasia y Esgrima de Darregueira .

El control de las acciones estuvo a cargo de Ramón Martínez, de la Agrupación Regional de Árbitros, que a los 46 minutos del segundo tiempo expulsó a Nelson Kasper, arquero suplente del conjunto visitante.

En el preliminar de Reserva Deportivo Sarmiento goleó 6 a 1.

La programación se completará el domingo a partir de las 15:00 de acuerdo a este detalle:

Zona “A”: Unión (Tornquist) vs. El Progreso; Independiente vs. Club Sarmiento y A. Huanguelén vs. D. Argentino. Libre: Empleados de Comercio.

Zona “B”: Unión Pigüé vs. Racing Club y San Martín (C) vs. Boca Juniors. Libre: Tiro Federal (CS).

Zona “C”: Tiro Federal (P) vs. San Martín (ST); Peñarol (Guaminí) vs. Blanco y Negro y San Martín (Saavedra) vs. Automoto. Libre: Peñarol de Pigüé